Praeguse plaani järgi saavad kuu lõpuks valmis ja võetakse kasutusele kolmeosalise hoone kahe peamise tiiva keskmised osad. Nii õnnestub majja paigutada kuni sada last. Ülejäänud poistele ja tüdrukutele, keda on asjaosaliste juttu mööda teist samapalju või natuke vähem, leitakse aga ajutised ruumid. Need on tõenäoliselt Viljandi teistes lasteaedades, aga võib-olla ka muudel linnale kuuluvatel pindadel.