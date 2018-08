Sotsiaalkaitseminister tunnustas kahte Viljandimaa eakat

"On suur rõõm, et meil on Eestis nii palju aktiivseid vanemaealisi inimesi, kes teevad Eesti elu kõigile paremaks. Sel aastal peame oluliseks väärtustada kogukonnatöö edendamist. Soovime tunnustada inimesi, kes on oma piirkonnas silma paistnud ühistöö eestvedajana või aktiivse tegijana," kõneles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.