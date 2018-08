«Koerad on liikuvad loomad ja neil on jooksmisvajadus loomuses, siis harrastataksegi veokoertesporti,» ütles Kangilaski. Ta selgitas, et kuna Eestis on talviseid ilmasid pigem harva, siis sõidetakse koerte järel kas maastikutõukerattal, jalgrattal või joostakse. Suurema mastaabiga võistlustel on konkurentsis ka käruklassid.