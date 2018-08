Õpilasi ootavad koolid ei jäta kedagi ukse taha

Õppeosakonna juhataja Helle Aunap ütles, et kooli võetakse vastu kõik soovijad. «Enim on tulijaid põllumajandustöötaja erialale, seal on 40 soovijat ja me avame kaks õppegruppi,» selgitas ta. Populaarsed erialad on ka mesindus ja raamatupidamine.