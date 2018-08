Kuidas olla peresõbralik tööandja?

Hiljutisest Suurbritannia uuringust, milles küsitleti üle 2500 lapsevanema, selgus, et 37 protsenti osalenutest hindas enam niisugust töökultuuri, mis toetab töö ja pereelu ühildamist. Olgugi et peresõbraliku tööandjana on justkui kõik eeldused loodud, näeb 28 protsenti lapsevanematest vajadust julgustada töötajaid väljapakutud meetmeid kasutama. Võib juhtuda, et tööandja on loonud tingimused, kuid töötajaid ei ole piisavalt nendest võimalustest teavitatud või ei ole töötajad seni tajunud toetavat keskkonda nende meetmete kasutamiseks.

Milliseid pere- ja töötajasõbralikke meetmeid võiks tööandjad kasutusele võtta? Toon välja mõningad näited praegustelt programmis osalevatelt tööandjatelt. Lähtume Ann E. Hale’i tervikliku arenguringi filosoofiast, mis jaotab tööelu arenguprotsessid aastaaegade kaupa.

ALUSTAME KEVADPERIOODIST, mis iseloomustab töötaja sisenemist esimesse arengufaasi, kus toimub sisseelamine ja kohanemine uue töö ja keskkonnaga.

Järelkasvu arendamiseks võib tööandja välja mõelda praktikasüsteemi. Värbamisel võib proovida eristuda näiteks tavapärase töökuulutuse asemel videokuulutuse kasutamisega.

Uue inimese jaoks on kasulik välja töötada sisseelamisprogramm, mis osa tööandjate juures kestab kuni katseaja lõpuni. Töötajale on määratud mentor, kes on selleks koolitatud ning teab oma ülesandeid.

Uuele töötajale võib kokku panna tere-tulemast-komplekti, mis koosneb näiteks läbipääsukaardist, ametitõendist, meenekruusist ja pastakast ning näitab, et ta on teretulnud ega pea ise hakkama esimesel päeval taga otsima, kust ja kelle käest ta saab esmased vajalikud töövahendid. Igale töötajale võib koostada ametijuhendile lisaks või selle asemel inimese profiilist ja tema tugevustest lähtudes rollikaardi.

TÖÖALASE ARENGU suveperiood on tähtis suhete loomise ja tööalase võrgustiku kujundamise aeg. Suveperioodil on oluline töötaja suunav ja inspireeriv juhtimine.

Peresõbraliku tööandja programmi üks alustalasid on sise- ja väliskommunikatsiooni loomine, mis on oluline kogu tööelu vältel. Samuti on see tähtis väärtuste ja ühtse töökultuuri loomise ja säilitamise vahend, mida võib rakendada nii infokoosolekute käigus (näiteks nii, et koosoleku ajal jalutatakse pargis), aga ka infokirjade, sisetelevisiooni või mõne muu meetodi abil.

Väliskommunikatsioonis on osa tööandjaid võtnud teatud valdkondade arendamise südameasjaks. Näiteks tegeldakse eraldi terviseedendamisega oma töövaldkonnas või riskide ja õnnetuste vähendamise viiside väljatöötamisega. See parandab tööandja mainet, näitab teda hooliva tööandjana.

Peresõbraliku töökultuuri loomisel on loomulikult oluline rakendada selliseid meetmeid, mis on suunatud just lapsevanematest töötajatele. Kõige levinumad praktikad on jõulupidude ja suvepäevade korraldamine töötajate peredele.

On tööandjaid, kes korraldavad töötajate lastele laagreid, nii et hommikul tuleb vanem oma lapsega tööle ning tööandja korraldab sealt lapse sõidu laagrisse ja õhtul sealt tagasi. Samuti on tööandjaid, kes kohandavad organisatsiooni ruumidesse eraldi toa, mis on sisustatud lastele tegevust pakkuvate vahenditega. Leidub tööandjaid, kes pakuvad väiksematele lastele oma ruumides lapsehoidu või teevad koostööd lähedal asuvate lapsehoiuteenuse pakkujatega.