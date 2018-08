Juhtkiri. Maat ja naat

Mullu novembris, kui Coop Pank avas Viljandis kontori, ütles tolle uutmoodi finants­asutuse juht, Suure-Jaanist pärit Margus Rink Sakalale, et maainimesel on praegu karjuv puudus ligipääsust sularahale. Praeguseks on olukord täielikult muutunud, sest seda va krõbisevat saab välja võtta igal pool, kus on mõni Coopi pood ja kassa. Niisuguseid kohti on Eesti peale kokku 350 ning suur osa neist asuvad just nimelt maapiirkondades.