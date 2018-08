Viljandi tulevik

Mina küll ei ole kindel, et Viljandi seda taluda suudaks, ükskõik kui palju raha need Soome pensionärid endaga ka ei tooks. Pealegi võib kohalike vanurite elu üldiselt maksejõulisemate eakaaslaste nii rohkearvulise sisserände korral siin muulgi moel keerulisemaks muutuda. Paljud hinnad määrab ikkagi turg. Kui kohalikud pensionärid peavad hakkama konkureerima näiteks üürikorterite ja hooldekodukohtade pärast Soome pensioni saavate soomlastega, on see nende suhtes ebaõiglane. Välispensionäride rohket sisserännet pooldavad poliitikud võiksid mõelda ka sellistele asjadele, mitte ainult oma valijaskonna kasvatamisele.

Üksikuid välismaalasi siia muidugi tuleb ning see on üldiselt tore ja ühiskonda rikastav, kuid minu meelest on ilmselge, et Viljandi ei tohi jääda lootma nende rohkearvulisele sisserändele. Suurt pilti siia elama asuvad välismaalased märkimisväärselt ei mõjuta. Neid lihtsalt ei tule nii palju.