Maikuus tegevust alustanud Coop Pank pakkus esmalt sularaha väljavõtmise võimalust 120 kaupluses, 6. augustil liitusid programmiga aga kõik keti poed ja nüüd saab kassast raha välja võtta 350 poes. Uuendus on seegi, et süsteemiga on ühinenud veel rohkem pankasid.