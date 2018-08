Korraldajate selgitust mööda tuleneb teemavalik Jaan Tõnissoni suurest eestluse- ja maa-armastusest. Võistlema on oodatud Viljandi valla koolide ja Viljandi gümnaasiumi õpilased. Tööde esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Luulevõistlusele on oodatud vabas vormis omaloomingulised luuletused, mis vastavad teemale. Esseevõistlusele on oodatud tööd, mis on isikupärase mõttemaailma ja keelekasutusega ning väljendavad autori mõtteid võistluse teemal.