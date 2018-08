Tasuta sõit tõi bussidesse poole rohkem rahvast

Mittetulundusühingu Viljandimaa Ühistranspordikeskus juhataja Kaupo Kase sõnul oli kasv oodatav. «Paljud on tulnud reisima ning kui praegu on lihtsalt huvitav sõita, siis meie loodame, et just igapäevaseid sõitjaid juurde tekiks,» lausus Kase.