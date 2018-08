Kui kaks on kohtuseadus

Juhul kui homsest Viljandi Linnahoolduse tüüri enda kätte võttev Sulev Kannimäe ei peaks suutma täita ootusi, mida linnajuhid talle panevad, heidab see nonde ettekujutusele sellest, kuidas asjad jutuksolevas asutuses käima peaksid, halba valgust. Asjade niisugune kulg annaks põhjuse küsida, kas poliitikute ootused selle asutuse juhatajale on realistlikud. Öeldakse küll, et kolm on kohtu seadus, aga kui ka kaks Linnahoolduse juhti järjest peaksid ebaõnnestuma, hakkaksid paljud järeldusi tegema.