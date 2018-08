Kui aga ühistransporti hakkab kasutama inimene, kes varem on eelistanud jalgsi käia, sest buss sõidab tasuta ja ka kingataldade kulumine on kulu, siis see pole kindlasti tulemus, mida on taga aetud. Jah, too sõiduk väljub peatusest ka ilma temata, kuid kondimootori jõul liikumises peituv annus tervist jääb tal saamata. Rääkimata sellest, et kui kõik eelistaksid fossiilseid kütuseid rahule jätvaid liikumisviise, siis see oleks loodusele ja keskkonnale veel kõige parem.