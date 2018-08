Kaasav haridus on suurendanud vajadust eripedagoogide järele

Ülevaadet sellest, kui palju on Viljandimaal õpetajaid vajaka, pole maakonnas kellelgi, kuid ka pealiskaudsel vaatlusel saab selgeks, et nende arv ulatub kümnetesse. Eriti raske on leida eripedagooge ja teisi tugispetsialiste, kelle palkamist nõuab mullu hoo sisse saanud kaasava hariduse idee, ning osalise koormusega töötajaid.