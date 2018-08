Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin avaldas lootust, et Kannimäe moodustab mõne kuu eest Linnahooldusesse tööle võetud juhiabi Koidu Ilissoniga hea koosluse, mis suudab asutuses ellu viia muudatused, mida linnajuhid näha soovivad. Märtin lisas, et siiski elu näitab, kas lootused on õigustatud, sest linnavõim on kogenud lähiminevikus tagasilööke.