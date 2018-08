Moodsas potis ei lähe taime juured keerdu

Viljandimaa suurima, Seedri puukooli töötajad Rita Grents ja Maila Muru istutasid läinud nädalal ploomide ja õunapuude perepuid väiksematest nõudest suurematesse ning kasutasid uudseid potte, mis ei lase juurtel keerdu minna. Puukooli peremehe Elmar Zimmeri kinnitust mööda on sellised voldilised potid aianduses uuem sõna ning need on sobilikud just suurematele istikutele. Eestis need väga levinud ei ole, muu maailma eesrindlikes puukoolides aga küll.