Esimesi oodatakse mängupäeval kell 10 Karksi-Nuia noortekeskuses, kus peredele jagatakse seiklusmängu juhised ning nad saadetakse teele. Seiklejatele pole marsruut ette teada ning juhised järgmise peatuse kohta saavad nad eelmisest punktist. Peremängu korraldaja Jaanika Toome sõnul tuleb küll arvestada sellega, et tarvis on autot ning sõidu pikkus kokku on umbes sada kilomeetrit.