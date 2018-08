Arbuus sobib ka muuks kui paljalt söömiseks

Toitumisringkondades ei valitse siiski täielikku üksmeelt arbuusi kasulikkuse suhtes. Selgemast selgem on, et see lõunamaine vili on kahjulikult magus ja süsivesikutest pungil. Samas on see ohutult vesine ja mineraalainete poolest kosutav. Enamik arbuusisorte sisaldab vähemalt kümme protsenti suhkrut. Viljaliha veesisalduseks arvestatakse ligikaudu 95 protsenti.