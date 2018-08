Arrogantsed akordionistid ehk Seiklused konnaõgijate maal

Tänapäeval pole omal käel mööda Euroopat seiklemine teab mis imetegu. Võtad aastaga kogunenud tagavara sukasäärest välja, lased autol paagi täis ja teed minekut. Et kolmandal reisipäeval must masendus peale ei tuleks, on tarvis muidugi üksjagu kodutööd teha. Ka siis võib üsna kindel olla, et teelolek pakub nii nutma- kui ka naermaajavaid üllatusi, kuid kõik see käibki ühe korraliku reisi juurde.