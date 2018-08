Mees lihtsalt liigub kiiresti

«Talle on see suur samm edasi,» lausus Audentese spordiklubi kergejõustiku peatreener Valter Espe, kes jagas õpetust ka sealsamas spordigümnaasiumis õppinud Nõule. «Kõik nõuab kulutusi ja stipendium ennetas neid muresid. Kõik on olemas, alates toitlustusest ja lõpetades elamisega, ning õppetöös saab valida, mis teda huvitab. Tal ei teki mingeid probleeme. Peab vaid ise mees olema.»