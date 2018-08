Tahaks loota, et sel juhul kannab too arhitekt praegu saadud kogemust südames ja leiab sellele oma loomingu kaudu väljundi. Sest mis oleks eestlase vaatenurgast vahvam kui näha näiteks mõnes ülikiiresti arenevas Hiina linnas kerkimas pilvelõhkujat, milles võib hoomata hoopis Soomaa vanade heinaküünide mõjutusi. Jah, see ainuüksi kõlab pööraselt, kuid millal see vabasid hingi varem peatanud on?