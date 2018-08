Kontrollimine kinnitas kütuste head kvaliteeti

Kütuste kvaliteet on Eestis hea. Pilt on illustratiivne.

Möödunud aasta jooksul võetud ligi viiesajast kütuseproovist leiti üheksa kvaliteedinõuete rikkumist. Et rikkumisi oli peaaegu niisama vähe kui aasta varem, võib öelda, et Eestis on kütuse kvaliteet endiselt hea, annab teada keskkonnaministeerium.