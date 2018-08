Juhtkiri. Kuulge, siin ju haiseb!

Kui me tahame, et Viljandisse tuleksid uued elanikud ja turistid, kes tunnevad end siin hästi, peame suutma kohalikena ka ise linna värske pilguga näha. Kui me ei taipa pöörata tähelepanu harjumuspäraseks saanud asjadele, mis mõjuvad uuele inimesele võõristavalt või lausa eemaletõukavalt, võime vaid nõutult käsi laiutades mõtiskleda, et huvitav, miks keegi siia eriti ei kipu.