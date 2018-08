Üleujutuse eest pääseb hotelli varjule

«Soopilvelõhkuja on selle kohta päris hea nimetus,» arvas Mari Hunt, kes on arhitektuuribüroo b210 arhitekt ja üks suvekooli juhendajatest. «See on koht, kus saab üleujutuse eest varjuda ja magada. Kui Soomaal on kuiv, saab ka hotelli kuiva jalaga sisse astuda. Kui aga veetase kerkib, saab lihtsalt järk-järgult kõrgemale tasandile ronida. Hotell tõuseb jõe poolt maa poole ja sealt saab koha valida vastavalt kuivuse astmele.»