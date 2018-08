Torn on vastu pidanud peaaegu kolmkümmend aastat. 1983. aastal Pilistverre vaimulikuks asunud Vello Salum lasi toona troostitus seisus olevas pühakojas teha remondi, värvida seestpoolt puitosad ja lubjata hoone väljast. Seejärel taastas ta 1990. aastal torni. Nagu nüüdne kirikuõpetaja Hermann Kalmus tõdes, oli see uskumatu vägitükk. Tõsi, õigeid kirikuehitajaid toona palju võtta ei olnud ning nõukogudeaegne töökvaliteet oli kehv ja kõike tehti kiirustades. Praegune vaimulik on viimased kümme aastat katuse pärast suurt muret tundnud.