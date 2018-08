Valitsus kinnitas põllumeeste abistamise toetuse  

«Mul on hea meel, et valitsus on operatiivselt teinud põllumeestele vajalikke otsuseid,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Lühikese ajaga oleme suutnud luua põllumeestele võimalused soodsateks laenudeks, et leevendada põuast tingitud käibevahendite puudust ning toetada käendusi. Kinnitan, et jätkame ministeeriumis tööd selleks, et keerulist olukorda veelgi leevendada. Samal ajal kogume ka andmeid põuakahjude ulatusest – seda hinnangut ootab Euroopa Komisjon meilt augusti lõpuks,» kõneles minister pressiteenistuse vahendusel.