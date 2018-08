Tavapärasest heledam värvus viitab zooloogi sõnul pigmentatsiooni puudumisele ehk albinismile või pigmendivaegusele ehk leutsismile. Heledaid kasukakandjaid on Timmi teada vähe, sest hele värvus neile mingit eelist ei anna, pigem vastupidi, tõenäosus kellelegi ette jääda ja elu kaotada on suurem kui liigikaaslastel. «Tuhande registreeritud looma kohta on kolm kuni viis albiino vormiga nugist,» sõnas Timm.