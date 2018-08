Ühiste pingutustega laste ülekaalulisuse vastu

Hiljuti avaldatud maailma terviseorganisatsiooni (WHO) laste rasvumise seire tulemustest selgus, et laste ülekaalulisus on probleem enamikus Euroopa Liidu riikides. Eestis on uuringu andmetel ülekaaluline või rasvunud iga neljas esimese klassi laps.

See on mure, mida tuleb teadvustada ja millega tegelemine peaks olema meie kõigi ühine eesmärk. Seda enam, et laste ülekaalulisuse vastu võitlemisel vähendame me juba eos nende riske saada endale tulevikus mitmesuguseid tervisehädasid. See omakorda tagaks tervema rahvastiku.

Just seetõttu pühendasime hiljutisel toiduliidu korraldatud tasakaalustatud toitumise konverentsil laste toitumisele ja ülekaalulisusele mitu ettekannet. Me vajame rohkem selleteemalist avalikku diskussiooni.

PEAN VAJALIKUKS rõhutada, et ei ole olemas halba või head toiduainet. Halvad saavad olla üksnes tarbimisharjumused ja asjatundmatu söömine. Tarbida võib kõike, aga mõõdukalt, ning tähtis on piisav liikumine, sest ülekaalulisust tekitab kalorite tarbimine koguses, mida ei suudeta päeva jooksul ära kulutada. Seega on oluline, et meie lapsed toituksid tasakaalustatult.

Teisalt ei piisa ülekaalu vähendamiseks vaid toidusedeli muutmisest. On hädavajalik, et inimeste liikumisharjumusi mõjutataks maast madalast.

Praegu on koolides kohustuslikud vaid kaks kehalise kasvatuse tundi nädalas. Samal ajal aina suureneb laste ja noorte nutisõltuvus ja arvutilembus, mistõttu nad liiguvad liiga vähe. Peame siinkohal ühiselt mõtlema, kuidas saaksime lapsed rohkem liikuma ning ka koolivälisel ajal õue ringi jooksma. Kas kõne alla võiks tulla see, et lasteaedades ja koolides peaks olema rohkem kohustuslikke liikumistunde?

ET PINGUTUSED laste ülekaalulisuse vastu võitlemisel vilja kannaksid, on oluline koostöö riigi, lastevanemate ja toidutööstuste vahel. Võin siinkohal tuua võrdluseks näite taburetiga: kui üks jalg on puudu(lik), siis ei seisa iste püsti. Seega on kõigi osapoolte samaaegne panus võrdselt vajalik.

Leian, et riik võiks senisest rohkem panustada järjepidevasse ja strateegilisse teavitustegevusse. Me ei saa kontrollida seda, kui palju inimesed kodudes näiteks soola või suhkrut tarbivad.

Küll aga saame neile õpetada, millised toitumisharjumused toetaksid nende tervist paremini. Lisaks saame õpetada tarbijaid lugema pakendeid, sest just sealt leiab toote kohta palju väärtuslikku infot, mis aitaks langetada teadlikumaid toitumisvalikuid.

Ühtlasi võiks toitumisõpetus olla eraldi õppeainena esindatud koolide õppekavades, et saaksime teadliku toitumise, tervislike toitumisharjumuste ning toidupakenditelt toodete koostisosade lugemise oskust lastele varakult õpetada. Nii kasvataksime teadlikumaid tarbijaid ja tervemaid inimesi. Praegu on eelviidatud WHO uuringu tulemuste järgi toitumisõpetus eraldi õppeainena tunniplaanis vaid kolmes protsendis Eesti koolidest.

LISAKS EELTOODULE on laste ülekaalulisuse ja toitumisteadlikkuse määral väga suur roll kanda kodusel kasvatusel ja toidulaual ning sellel, millised on toitumisharjumused perekonnas üleüldiselt. Näiteks kas kodus süüakse harjumuspäraselt sooja sööki, kas söögikorrad on perekondlikud ja ühised või näksib igaüks midagi ise.