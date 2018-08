Reelika Maiste, kes on üks Semula vabatahtlikest eestvedajatest, nentis, et see paistab olevat üldine eestlaste suhtumine. «Inimestele tundub, et peaks olema tõeline abivajaja või paljulapseline pere, et neid riideid siit võtta. Tahaks sellisest mõtteviisist lahti saada,» rääkis Maiste. Paljud on tema sõnul öelnud, et jõuavad ka ise endale riideid osta. «Point ei ole selles. Kõik jõuavad osta, aga jäta raha alles!»