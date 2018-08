Selveris stardib heategevuslik ettevõtmine «Lapsed kooli»

Koolitarvete kogumispäevad on augusti teisel nädalalõpul ning neil lööb kaasa rohkem kui 300 vabatahtlikku, kelle abil viiakse nelja päeva jooksul läbi aktsioon 41-s Selveri kaupluses. Viljandimaal on kampaaniasse kaasatud Männimäe Selver. Eesti lasterikaste perede liidu vabatahtlikud jagavad kõikides maakondades infot ja koguvad annetusi 9.–12. augustini, neljapäeval ja reedel kella 16–19 ning laupäeval ja pühapäeval kella 11–15.

Lasterikaste perede liidu president Aage Õunapi sõnul on sügis paljudele peredele pingeline aeg, sest kooli alguse puhul langeb pere eelarvele keskmisest suurem koormus. «Selleks, et valmistada lastele rõõmu kvaliteetsete koolitarvetega, kutsungi kõiki inimesi märkama ja annetama koolitarbeid. Korraldajatel on hea meel nii väikese kustukummi, vihiku kui ka kallimate koolitarvete üle,» lisas president.