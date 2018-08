«Humus» kutsub taas järve äärde

Laupäevasel noortefestivalil Viljandi rannas on muude ettevõtmiste kõrval kavas rannajalgpalliturniir.

Laupäeval, 11. augustil saab Viljandis rannas kolmandat korda teoks rannafestival «Humus». See on mõeldud noortele ning peaks meelelahutuslikul viisil tekitama suuremat huvi sportliku ja tervisliku eluviisi vastu. Osalemine on kõigile tasuta.