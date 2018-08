Viljandi linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Aili Öngo ütles Sakalale, et tänasele päevale on planeeritud seitsme abielu sõlmimine.

"Tavalisel tööpäeval abiellub võib-olla üks paar või ei abiellu keegi. Nii et see kuupäev on avaldanud suurt mõju," nentis Öngo.