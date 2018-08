Augustiööl meenutatakse kirjameest ja tehakse kummardus Kitzbergi pruudile

Pärastlõunased, õhtused ja öised ettevõtmised on Karksi-Nuia kultuurikeskuses ja selle ümbruses.

Näitemängu programmis on kaheksa etendust, mida esitavad harrastusteatrid Elvast, Luunjast, Haapsalust, Viljandist, Hagerist, Mõisakülast ja Suure-Jaanist.

"Oluline on, et lavastus on eesti näitekirjaniku kirjutatud," lausus kultuurikeskuse juhtaja Kai Kannistu.