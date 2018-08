«Urissaare kantri» tuleb taas augusti keskpaiku

Festivali peakorraldaja Priit Oks kõneles, et Urissaare kantrifestivali korraldamine on suvine seiklus, et luua ideaalne taluhoovifestival, mida kõik külalised saaksid mõnusalt nautida. «Farmifiiling ongi see mõnus tunne, mis on festivali ajal taluhoovis kõigile tunda. Põllul sööb mõnusalt lehmakari, laval tinistab keegi pilli, kusagil hoovis toimub mõni lõbus võistlus, saloonis harjutatakse suupilli ja toidutelkidest tuleb isuäratavat lõhna. Ja mis kõige tähtsam – inimesed on siin alati ilusad ja head,» ütles peoperemees.

Koduhoovile kohaselt hoitakse peol korda ja puhtust. Mullu pärast festivali korjas peremees õuealalt üles vaid kaks joogitopsi, mis sinna olid maha visatud. «Olgu tulijad maalt või linnast. See on nagu üks suur sõprade ring, kes siin juba neli aastat on üheskoos festivali pidanud,» lausus Priit Oks.

Urissaare puhul ei saagi rääkida praeguseks enam kontsertfestivalist, vaid pigem on see elustiilipidu, kus on mõnus seltskond, muusika, tegevus ja naljamängud.

Tänavu astuvad lavale Ultima Thule, Kõrsikud, Revals, Tjorven ja loomulikult Urissaare Rantšo House Band. Kümne meetri kõrgusel ladvalaval esineb Andre Maaker. Nii reede kui laupäeva öö viib saloonis hommikusse DJ Vints Vooni kantridisko.

Üheks festivali lahutamatuks osaks on igal aastal ka kantrimehe ja kantrinaise valimised. Kui varem on tiitli ihalejad end kohapeal jõuproovidele üles andnud, siis tänavu oodatakse, et nad annaksid endast märku 12. augustini Facebooki lehel «Kantrimehe ja kantrinaise võistlused Urissaare Kantril». Tiitli saamiseks tuleb näiteks joosta üle heinapallide ja oma taset näidata piimajoomises.

Kes rammu näitamise asemel hoopis kehale lõõgastust pakkuda soovib, saab sisse astuda Loond Spa ürgspaasse.

Kohal on loomulikult Urissaarest lahutamatu lehmakari ja tiigis mulistavad kalad. Erikülalistena väisavad karjamaad alpakad ja kitsed. Peremehe sõnul mahub seda kõike taluhoovi kaema veidi vähem kui 2000 inimest, sestap tasub ka festivali pass endale kindluse mõttes juba taskusse pista.