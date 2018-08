Välismaa petturid püüdsid Viljandimaa ettevõttelt raha välja kavaldada

"Praeguseks on meile Viljandimaalt laekunud üks tähelepanek uuest petuskeemist, millega välisriigi kelmid püüavad meie ettevõtjatelt priskeid summasid välja meelitada," andis teada Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill.

Tema sõnul on firmasid tüssata soovivate petturite tegutsemisskeem iseenesest lihtne ja piisava tähelepanelikkuse korral ka kergesti murtav.

"Kelmid loovad asutuse juhi töömeilikontoga väga sarnase uue aadressi ja saadavad sealt teate ettevõtte raamatupidajale tungiva korraldusega teha üks välismaine kiirmakse. Summa suurus on eraisiku mõistes suur, kuid ühele ettevõttele mitte midagi märkimisväärset," kirjeldas piirkonnavanem praegu käibel olevat skeemi. Tähelepanu väärib seejuures, et ülekannet oodatakse just välismaisele pangakontole.