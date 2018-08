Karksi kandis 40 mesipuud pidava Eesti mesinike liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi jutu järgi on kogu Eestis meesaak hea ja võinuks tulla isegi superaasta, aga suve teise poole kuivus on vahepealseid lootusi tublisti kärpinud. Kuiva ja kuumaga õitsesid taimed kiiresti ära. «Praeguseks on peamine meekorje läbi ning mesilaspered hakkavad talveks sättima,» rääkis Kilk.