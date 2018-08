Viljandis treeniv noortekoondis siirdub Euroopa turniirile

Sel nädalal Viljandis treeninglaagris olnud Eesti koondise peatreener on Marko Koks ning teda abistavad Kalmer Musting ja Elmu Koppelmann. Võistkonna koosseisus on mängijaid Tallinnast, Põlvast, Viljandist, Tapalt, Arukülast ja Kehrast. Viljandi spordikooli käsipalluritest on koondises Simon Drõgin ja Oliver Ruut.

«Oleme selle vanusega juba mitu aastat tööd teinud ja mullu mängisime Euroopa lahtistel meistrivõistlustel, kus saime tugevas seltskonnas viienda koha,» sõnas meeskonna peatreener ning lisas, et see annab põhjust olla mõõdukalt optimistlik, sest eelmisel aastal alistas meeskond näiteks Poola ja Iisraeli, kes tänavu mängivad EM-i finaalturniiril 16 parema seas.

Eesmärkidest rääkides kinnitas Koks, et madalamat kui alagrupis kahe hulka jõudmist ehk poolfinaali pääsu ei saa sihiks seada. «Usun, et see ei ole utoopiline eesmärk, ehkki kõiki vastaseid ei tunne. Kindlasti on šveitslased tugevad ja nemad on meil kohe avamängus vastas. See annab juba parema pildi meie seisukorrast ja võimalustest,» lisas Koks.