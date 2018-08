Lihast ja luust meelelahutajad pürivad raudmeesteks

Spordisõbrad ja juhendaja. Pildil (vasakult) Are Tints, Freddy Tints, treener Henry Räppo, Are Tallmeister ja Sander Kahu.

Are Tints, Are Tallmeister, Sander Kahu ja Freddy Tints on kolleegid. Lihtsalt öeldes on meeste töö inimesi lõbustada ja pakkuda neile elamusi, mis argirutiinist välja tooksid. Lõõgastumiseks on rahmeldajad aga hoopis hullu lahenduse leidnud. Veri, higi ja pisarad on päris sobilikud märksõnad iseloomustamaks teekonda, mis päädis juunis Otepääl «Ironmani» triatloni pooldistantsi läbimisega.