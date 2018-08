Kodukass Liisu jõudis koju tõenäoliselt põletatud silmaga

«Pilt oli hästi kole ja kõik oli verine,» rääkis arst Piia Vilu tema juurde väikeloomakliinikusse toodud kassist. Tundus, et looma oli kõrvetatud, kuid sada protsenti arst seda väita ei saanud. «Kõrval pole olnud, aga ülemised ripsmekarvad olid tõesti nagu kõrvetatud,» lausus ta.

Tehti röntgen, mis näitas, et võõrkeha või kuuli haavas polnud. «Kas seal on veel mõni haav sees, selgub kolmapäeval, kui läheb silma amputeerimiseks,» lausus arst ja ütles, et esimese korraga oli haava peensusteni uurida keeruline ning ei nähtud ka mõtet kassi sedaviisi kiusata. «Ta sai valu- ja põletikurohud ning esmaspäeval tundis end oluliselt paremini,» teadis ta.