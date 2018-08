Filmi täpne pikkus selgub montaažilaua taga, kuid see on vähemalt 150 minutit. Produtsent Ivo Feldi ütlemist mööda tehakse filmi mõttega, et sellega suudaks end seostada ka inimene, kes ei tea midagi Anton Hansen Tammsaarest, veel vähem «Tõest ja õigusest».