Jahutatav raamatukogu kuumenes ikkagi üle

Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi ütles, et eelmisel neljapäeval ja reedel kella 15–18 oli raamatukogu suletud. Neile, kes just siis tahtsid biblioteeki minna, andis uksele seatud silt teada, et see on ventilatsiooniprobleemide tõttu suletud.