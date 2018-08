Sageli on kombeks kanda inimlikke emotsioone üle fauna esindajatele. Nõnda räägime tihti, kuidas herilased on vihased, parmud õelad, jänesed arad. Tänavuse palava suve valguses on kerkinud küsimus, kas herilased on sellel aastal tõepoolest iseäralikult kurjad ja kimbutavad inimesi rohkem kui muidu.