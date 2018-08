Keel, suhtlemine ja arvamuste kujundamine

Mul on olnud võimalus kogeda eri riikide asjaajamist. Olles märkimisväärse osa oma elust elanud Nõukogude Liidus, on ka selle elu kogemus mul iseenesestmõistetavalt olemas.

Lähinaabritest rääkides. Siis kui meil maksti arveid enamasti kas pangaautomaadis või arvutis, seisid Lätis inimesed ikka veel pangakontoris järjekorras. Tänaseks on see sealgi lõppenud. Kuid sõbralikus Soomes sai mu tütar kunagi trahvi selle eest, et kasutas parkimisaja tähistamiseks Eestist ostetud parkimiskella.

Pistist on mult varem lisaks Eestile välja pressinud ka Läti, Leedu ja Venemaa mundrikandjad. See aeg tundub aga ka lähinaabruses möödas olevat. Hiljuti Venemaale sisenedes olid Kura sääre piiripunktis teadaannetel kirjas, et ärge unustage raha dokumentide vahele, meie pistist ei võta.

Üsna suure tõenäosusega võib väita, et telefoniga parkimine on saanud alguse Eestist. Mulle meeldib seegi, et Eestis kasutatakse televisioonis subtiitreid. Erinevalt näiteks Leedust, kus enamasti räägitakse võõrkeelsele tekstile peale.

Lühidalt: mul ei ole Eestis ebameeldivaid suhtlemiskogemusi ametnike ega omavalitsustegelastega, kui mõni parteikontori lapseohtu poliitbroiler (kes ajal, mil ma ühe Eesti erakonna liige olin, üritas õpetada, kuidas õige parteitruu tegelane käituma peab) välja arvata. Kiiruse ületamise ja parkimisreeglite rikkumise eest olen mõnikord trahvi maksnud nii kodus kui välismaal. Tegijal ikka juhtub. Aga Eesti elus on mul meeldivaid kogemusi olnud rohkem kui ebameeldivaid.

ENT MÕNI ASI on Eestis siiski koomiline, et mitte öelda irisevalt noriv ka. Esimese hooga tuleb meelde ajakirjanike ja poliitikute õiendamine, et venelased on kirjutanud Tallinn ühe n-ga. No kuulge! Lätlased kirjutavad ka Tallina. Või miks meie kirjutame Pihkva, mitte Pskov? Või miks me kirjutame Helsingi, mitte Helsinki või Riia ja mitte Riga?

Mulle tundub, et kui asi puudutab Venemaad või vene keelt, siis kõlbab irisemiseks vähimgi konks. Poliitikute suhtumine, eriti enne valimisi, on veel omaette teema.

Washingtonis käivad poliitikud üksi ja kambakesi, ent Peterburi majandusfoorumil, millele Jaapani peaministril Shinzō Abelil sobis minna, ei pidanud Eesti majandusminister osalemist vajalikuks. Ehk oli põhjus vene keele mitteoskamine?

Laiemalt vaadates tundubki mitme Eesti poliitiku haridustaseme lagi olevat võõrsõnade leksikoni lappamise oskus, sealt loetud terminitega rahva hullutamine ja inglise keele purssimine. Mart Laari valitsemise ajal Eestis kehtima hakanud poliitiline süsteem ja parteide tagatoad üritavad rahva käest korjatud rahaga eestimaist aadlit komplekteerida. Mõnele eriti võrdsele antakse võlad andeks. Omadele tekivad aeg-ajalt soodsad ametikohad ja parteidel on tekkinud igavesed rahvaesindajad.

ÜLEOLEV SUHTUMINE vene keelde on täiesti arusaamatu. Tõsi on see, et noored eelistavad inglise keelt. Nii on see enamasti hotellides Baltikumis ja Skandinaavias. Ka Venemaal räägivad hotelli- ja restoraniteenindajad meelsasti inglise keelt.