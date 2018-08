Joonas Tamm lõi Norras värava ja jõudis klubiga Euroopa liigas edasi

Norra kõrgliiga vooru lõpetab täna Taijo Teniste koduklubi Bergeni Branni mäng Startiga. Brann on tabelis 35 punktiga teisel kohal, mängu enam pidanud Rosenborg on neist vaid ühe punktiga ees. Sarpsborg 08 on 29 punktiga viies, Kristiansund ja Vålerenga on teeninud võrdselt 24 punkti ning on tabelis vastavalt kaheksandal ja üheksandal kohal. Lillestrøm on 16 meeskonna konkurentsis 15 punktiga 13. kohal.