Seadus kohustab tööruumides radooni taset mõõtma  

Selline kohustus tuleneb keskkonnaministri täna jõustunud määrusest. «Tööruumide radooni sisaldust tuleb hakata mõõtma neis omavalitsustes, mis asuvad radooniohtlikul alal,» selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler. «Eestis on need alad uuringute abil kindlaks määratud. Nendes paikades radooni taseme mõõtmine on vajalik inimeste tervise huvides. Saab ju radooni taset hoonetes tihti alandada üsna lihtsate vahenditega, näiteks ventilatsiooni parandamisega,» kõneles minister pressiteenistuse vahendusel.

Euroopa Nõukogu direktiivi kohaselt võiks aasta keskmine radooni tase tööruumide õhus jääda alla 300 bekerelli kuupmeetri koha. Kui mõõtmise tulemusena selgub, et radooni tase on kõrgem, on töötajate tervise kaitsmiseks üks võimalus võtta ette ehitustöid, näiteks parandada tööruumide ventilatsiooni, tihendada põrandaid ja vundamenti. Teine võimalus on vähendada töötajate radooniga kokkupuutumise aega. Kui seda teha ei saa, tuleb tööandjal neile regulaarselt korraldada tervisekontrolli ning arvestada nende töökohal saadavaid kiirgusdoose.