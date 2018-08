Neljapaadi sõidud Šotimaal rõõmu ei toonud

Sõudeliidu kodulehe vaehenduse andis koondist juhendav Matti Killing teada, et neljapaadi formeerimine pole mitmel põhjusel tänavu veel õnnestunud. «Tunnistan oma viga, et liialt palju sai erinevaid mehi omavahel kombineeritud. Mida siit õppida? Seda, et edaspidi on varem vaja otsused ära teha,» raputas Killing endale tuhka pähe.