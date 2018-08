Angerjamaimud toodi Viljandi järve äärde kaussvannides Viiratsi angerjafarmist, kus neid ette kasvatatakse, et nad oleksid tugevamad kui otse Prantsusmaalt või Inglismaalt saabudes. «Nad on alguses väga väikesed. Nüüd on nad ikka sellised sõrmejämedused, tunduvalt vastupidavamad ja saanud juba meie kandi vett ka maitsta,» rääkis aktsiooni vedav Taavi Kobin, kellele kuulub kalastustarvete pood Kalastusparadiis. «Transpordiaeg on väga lühike, nelja minutiga tulime Viiratsist Viljandi järve äärde, ja seetõttu on angerjate aklimatiseerumine kiire. Samas järve ääres on nendega rohkem aega tegutseda,» nentis Kobin ning lisas, et kusagilt teisest riigist toomine kujuneks stressirikkamaks. «Me pole märganud, et kas või üks kala tuhandest oleks sisselaskmise ajal hinge heitnud.»