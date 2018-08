Vaba mõte. Elu pidu

Kui Morrison veel elaks, oleks ta võib-olla tänaseks unustatud nagu paljud teised vanad rokkarid. Mine tea, võib-olla ta eelistaski pikka kuulsust pikale elule. "People are strange when you're a stranger," ("Inimesed on kummalised, kui sa oled võõras") nagu ta ise laulis. Aga tõtt-öelda ei usu ma seda eriti. Päriselus pole noorelt suremises midagi ligitõmbavat ja ihaldusväärset. Eriti, kui see juhtub narkootikumide üledoosi tõttu.