Paistus katsuvad rammu nii mehed kui ka naised

Paistu külapäevad on alati silma paistnud sellega, et suurt rõhku pannakse spordile, ja erand pole ka tänavune kokkusaamine. Täna kell 12 antakse jooksustart lastele, kell 14 aga Holstre–Paistu maanteejooksul osalejatele.

«Kui külapäevadega algust tegime, siis rahvas tahtis nii, et esimesel päeval oleks rõhk spordil. Õhtul on pidu ja pühapäeval saab rahulikumalt võtta – siis on kirikus kontsert,» tutvustas Saar, kes on ka üks külapäevade korraldajaist.