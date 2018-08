Pühendunud hotellikäivitaja

Ühe uue asutuse, saati siis varemetest üles ehitatud luksushotelli tööle panek, pole naljaasi. Eriti siis, kui juba esimesteks päevadeks on peaaegu kõik toad välja müüdud. See töö nõuab pühendunud juhti, kes ei pelga 15-tunniseid tööpäevi ja on valmis isegi sõbra pulma minemata jätma, et soovitud tulemuseni jõuda.