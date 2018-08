Nädala lõpul on oodata vihmasagaraid

Laupäeval on kuni 27 soojakraadi, kuid kohati tuleb taluda ka tugevat vihmasadu. Öösel on Ida-Eestis vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3–9 meetrit sekundis ning äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Sooja ennustab ilmateenistus homseks 21–27 kraadi.

Pühapäeva öö hakul on pilvi enam ja laialdasemalt sajab hoovihma, võib olla äikest. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 3–9 meetrit sekundis ning sooja on 13–18 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, sajuhooge võib enam olla Lõuna-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 5–10 meetrit sekundis ning sooja on 22–25 kraadi.